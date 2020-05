Coronavirus, Spagna verso la riapertura: 179 decessi in un giorno

Da lunedì inizia la fase di "descalation" delle restrizioni alcune regioni, come Galizia, Asturie, Paesi Baschi e isole Canarie e Baleari. A Barcellona si può già fare il bagno a mare.

Nel bollettino comunicato dal ministero della Salute di sabato 9 maggio, le morti per covid-19 si riducono a 179, rispetto a ieri 50 in meno. Sono così 26.487 i decessi conteggiati dall'inizio dell'epidemia.

Diminuisce anche il numero di nuovi contagiati, 604 positivi registrato nelle ultime 24 ore, dopo un improvviso aumento avvenuto venerdì che aveva portato il numero di nuovi casi a 1.905, il 30% in più rispetto al giorno precedente. Con questi nuovi dati, si porta a 223.587 il numero totale dei positivi al Sars-Cov-2. Di questi sono 133.952 i guariti.

​La Spagna, secondo i dati della John Hopkins University, è il primo paese in Europa per contagi e il secondo al mondo dopo gli USA.

Madrid continua il blocco

Mentre alcuni regioni e territori si avviano verso la fase di "descalation", che vedrà maggiori libertà agli spostamenti, di aggregazione e la ripresa del commercio, Madrid resta alla fase 0 del piano di uscita dal lockdown in quanto secondo le autorità sanitarie nazionali non possiede i requisiti per passare alla fase successiva.

Saranno 11 che passeranno alla fase 1: Galizia, Asturie, Cantabria, Paesi Baschi, La Rioja, Navarra, Aragona, Murcia, Extremadura, isole Baleari e Canarie, e le città distaccate di Ceuta e Melilla.

In Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalusia, Catalogna e Valecia solo alcuni territori potranno allentare le restrizioni.

Il ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha assicurato che nella nuova fase sarà indispensabile seguire con rigore le misure di igiene e protezione, come l'uso di guanti e mascherina e il lavaggio frequente di mani.

Barcellona apre le spiagge

La capitale della Catalogna riapre le spiagge, anche se con qualche limite.

I cittadini potranno recarsi in spiaggia dalle 6 del mattino alle 10 e sarà consentito fare il bagno.