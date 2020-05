Giornata della Vittoria, il "Reggimento Immortale" in marcia sul web - Video

Il 9 maggio si celebra in Russia e nelle Repubbliche post-sovietiche la Giornata della Vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale.

Poiché le celebrazioni per la Giornata della Vittoria in Russia sono state posposte a causa della pandemia di Covi-19, la tradizionale manifestazione del Reggimento Immortale, un vero e proprio tributo alle vittime del conflitto, viene tenuta in forma telematica sul web.

Migliaia di persone mostreranno online le fotografie dei propri cari che hanno combattuto il nazismo durante la Seconda guerra mondiale.

Durante la Seconda guerra mondiale si stima che circa 27 milioni di cittadini sovietici abbiano perso la vita per sconfiggere il nazismo, tra cui 8,7 milioni di soldati, all'incirca la metà delle perdite riportate dagli Alleati.

Durante la marcia, tradizionalmente tenuta per le vie delle città russe e delle ex Repubbliche sovietiche, le persone portano fotografie dei loro parenti che hanno partecipato alla Grande Guerra Patriottica.

Ecco come avveniva l'anno prossimo:

La marcia del "Reggimento Immortale" si è tenuta per la prima volta il 9 maggio 2012 a Tomsk e nel 2013 è diventato un evento tenuto in tutta la Russia.