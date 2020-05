Germania, troppa birra invenduta durante il lockdown: birreria distribuisce 5000 pinte gratis

Un birrificio nello stato federale tedesco dell’Assen ha regalato alle persone la birra non venduta dopo lo stop alle vendite dovuto alla pandemia del COVID-19. Questa birra sarebbe stata acquistata da ristoranti ed hotel che ora rimangono chiusi.

Il proprietario della birreria Franz Mast ha raccontato all’agenzia Reuters che i contenitori devono essere svuotati il prima possibile in modo da riempirli con nuova birra fresca. A tali circostanze l’impresa sarà pronta per la riapertura dei bar e ristoranti. A quel punto è stato deciso di non buttare via il prodotto, ma di distribuirlo a chi lo voleva.

Decine di persone si sono presentate giovedì scorso al birrificio, con le mascherine ed il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Molti di loro hanno portato a casa intere casse piene di birra.

Il quantitativo totale della birra regalata alla popolazione contenta è ammontato a circa 2.600 litri.

E non è tutto: le scorte da svuotare non sono ancore finite e sulla pagina Facebook del birrificio è stato annunciato un altro appuntamento nella prossima settimana.