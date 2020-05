Spagna, tornano a crescere del 30% i contagi covid-19 in un giorno

La Spagna ha registrato altri 229 decessi e 1.095 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagiati cresce del 30% rispetto a ieri, mentre si riducono del 7% i decessi. E' quanto si apprende dal bollettino medico diramato venerdì mattina dal ministero della Salute.

Il 71% dei nuovi contagi è avvenuto in Catalogna e nelle comunità di Madrid e Castilla y Leon.

In totale sono 222.857 i casi accertati di positività al Sars-Cov-2, dall'inizio dell'epidemia, e tra questi si contano 131.148 guariti e 26.299 decessi.

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 8 de mayo:



▶Confirmados por PCR: 222.857

▶Fallecidos: 26.299

▶Curados: 131.148



Información por CC.AA.:https://t.co/pg6vziprHG



Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/7ctDK4R3zg — Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 8, 2020

​La Spagna resta il primo paese in Europa per numero di contagi, secondo al mondo) e il quarto per decessi, dopo Usa, Gran Bretagna e Italia. Gli Usa sono anche il paese maggiormente colpito per numero di casi accertati di positività al Sars-Cov-2.

Il prossimo lunedì 11 marzo alcune regioni potrebbero passare alla fase 1 del piano di riapertura del governo Sanchez, che prevede la ripartenza del commercio e l'allentamento delle restrizioni delle libertà personali, incluso la possibilità di riunioni di famiglia sino a dieci persone.