Coronavirus, Cina: solo 2 contagi 'importati' nelle ultime 24 ore

Gli unici due casi di infezione da Covid-19 riportati in Cina nelle ultime 24 ore sono stati importati dall'estero, riferiscono le autorità di Pechino.

Stando ai dati pubblicati dalla Commissione sanitaria nazionale della Repubblica Popolare Cinese, nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico sono stati segnalati solo 2 di contagi da Covid-19.

In entrambi i casi, si legge nella nota governativa, si tratta di infezioni importate dall'estero, ovvero registrate in viaggiatori appena arrivati o rientrati in cina.

In totale, secondo il bollettino ufficiale, in Cina da inizio pandemia sono stati 82.885 i casi di positività al Covid-19.

Contestualmente, il numero delle vittime si attesta a 4.633, per uno dei bilanci meno pesanti a livello mondiale tra i Paesi con