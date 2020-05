Quarantena golosa, il 57% dei francesi è ingrassato durante la permanenza in casa

Secondo il sondaggio, dal 17 maggio in media le persone hanno messo su 2,5 chili. Durante la quarantena gli uomini sono ingrassati di più rispetto alle donne: 2,7 chili e 2,3 chili rispettivamente. Tuttavia, la percentuale delle donne ingrassate è lievemente più alta: il 58% contro il 56% degli uomini.

“Spostamenti meno frequenti, calo dell'attività fisica, spuntini accentuati dall'ansia legata alla situazione generale che incita le persone a cercare alimenti zuccherati (biscotti, cioccolata, torte, ecc.) che "placano"... La quarantena ha inevitabilmente favorito l’ingrassamento della maggior parte dei francesi (57%)”, si legge in un rapporto dell’IFOP.

Ils sont 56% chez les hommes et 58% chez les femmes à constater une petite surcharge pondérale allant de 1 kg supplémentaire à 4 kg, voire plus, dans 18% des cas@IfopOpinion @francois_kraus @darwinutrition https://t.co/lg39CknDnb — Ifop Opinion (@IfopOpinion) May 6, 2020

Al tempo stesso il 14% dei francesi ha dichiarato di non aver subito cambiamenti nel peso ed il 29% è persino riuscito a dimagrire.

Per contrastare la rapida diffusione del coronavirus sul territorio della Francia le autorità del paese hanno deciso di arrestare le attività svolte da bar, ristoranti, cinema e negozi non alimentari. Le misure anti-contagio sono entrate in vigore il 17 marzo ed al momento rimarranno valide fino all'11 maggio.

Ad oggi in Francia sono stati accertati 170.551 casi di contagio dal coronavirus con 25.531 decessi.