Costruzione di centri ospedalieri anti-Covid a Mosca

Diverse grandi strutture a Mosca vengono convertite in ospedali temporanei per il trattamento dei malati infettati dal coronavirus.

Secondo il vice sindaco della capitale russa Petr Biryukov, i centri anti-Covid saranno costruiti in 44 aree con moduli temporanei tipo container, dove saranno ospitate 70-120 persone.

Ad esempio l'ospedale della Fiera di Mosca sarà progettato con una capienza di 1.800 posti letto, la struttura medica sul territorio del Palazzo del Ghiaccio a Krylatskoye per 1.300, a Sokolniki per 1.200, mentre un grande spazio nel territorio del centro espositivo Crocus Expo "ospiterà circa 4mila pazienti.

Secondo Biryukov, gli ospedali temporanei saranno costruiti nel giro di 20 giorni. Sono dotati di sistemi di approvvigionamento di ossigeno e medicinali. Le autorità di Mosca hanno già contattato i produttori di questi sistemi, nonché stipulato i contratti per la fornitura e l'installazione delle attrezzature necessarie.

Circa 10mila persone sono coinvolte nei lavori per installare le infrastrutture necessarie; i lavori vanno avanti senza interruzioni, giorno e notte. Come notato in precedenza dal vice sindaco, nella costruzione degli ospedali temporanei sono stati coinvolti esperti di uffici di progettazione e aziende di costruzione scarichi dal lavoro per le restrizioni introdotte a Mosca contro il coronavirus.

Nelle ultime 24 ore il numero di persone infette dal coronavirus nella Federazione Russa al giorno è aumentato di 10.102, per un totale di 155.370.

Segui la diretta di Ria Novosti dal luogo della costruzione: