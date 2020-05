Kim Jong-un riceve medaglia da Putin per contributo personale alla memoria dei soldati sovietici

In base a un decreto del presidente russo Vladimir Putin, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ricevuto una medaglia che commemora il settantacinquesimo anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica.

L'ambasciatore russo presso la Corea del Nord Alexander Matsegora ha consegnato la medaglia al Ministro degli Affari Esteri della Corea del Nord, Lee Song Gwon, il 5 maggio presso la Sala dell'Assemblea delle Mansudae a Pyongyang.

Il decreto corrispondente è stato pubblicato su Facebook dall'ambasciata russa nella repubblica.