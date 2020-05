Coronavirus, Russia: contagi a 145.268 (+10 581), 1.356 vittime (+76) e 18.095 guariti (+1.456)

Il numero di casi di coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 10 581, per un totale di 145 268.

La metà dei nuovi casi non ha sintomi secondo quanto dichiarato dalla sede operativa di combattere la diffusione del coronavirus nella Federazione Russa.

"Nelle ultime 24 ore in 82 regioni della Russia sono stati confermati 10.581 casi di infezione da coronavirus COVID-19, tra cui 5352 (50,6%) senza manifestazioni cliniche", ha affermato il rapporto.

Si aggiunge che in Russia sono stati registrati 145.268 casi in totale (+ 7,9%) di infezione da coronavirus in 85 regioni.

Nelle ultime 24 ore sono 76 le persone decedute a causa del COVID-19, che portano il bilancio totale a 1356. Allo stesso tempo nella Federazione Russa 1.456 persone sono guarite e sono state dimesse nell'ultima giornata, per un totale di 18.095 guariti.

La pandemia del COVID-19

Secondo le statistiche dell'OMS, oltre tre milioni di persone sono state infettate dal coronavirus nel mondo, 208.000 di loro sono morte. Secondo le stime della Johns Hopkins University, sono stati identificati 3.2 milioni di pazienti, 228.000 sono morti.

Gli Stati Uniti rimangono al primo posto in termini di numero di vittime e pazienti. L'elenco dei paesi più sensibili al coronavirus comprende anche Spagna, Italia, Francia, Germania e Regno Unito. La Russia è al settimo posto, superando Cina, Iran e Turchia.