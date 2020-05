AP: Cina ha nascosto i dati sui virus per accumulare farmaci e mascherine

Gli Stati Uniti ritengono che la Cina abbia nascosto la gravità dell'epidemia del coronavirus di quanto fosse contagioso per fare scorta di farmaci ed equipaggiamento protettivo. Questa notizia è riportata da AP con riferimento al rapporto del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (DHS) di cui l'agenzia era entrato in possesso.

Secondo AP, nascondendo la vera gravità del coronavirus, la Cina ha aumentato le importazioni e ridotto l'esportazione di forniture mediche, afferma il documento. Allo stesso tempo, le autorità della Cina hanno cercato di nascondere questo, "negando l'esistenza di restrizioni all'esportazione, confondendo e ritardando la fornitura dei loro dati commerciali".

Secondo il rapporto, durante quasi tutto gennaio, la Cina ha nascosto i dati sul grado di contagiosità del coronavirus dall'Organizzazione mondiale della sanità, aumentando al contempo l'importazione di maschere protettive, camici chirurgici e guanti.

Secondo l'intelligence statunitense, i cambiamenti nelle importazioni e nelle esportazioni cinesi sono andati oltre la norma con una probabilità del 95%.

Le accuse USA contro la Cina

A metà aprile, Fox News ha riferito che il coronavirus è fuoriuscito da uno dei laboratori cinesi a seguito dei suoi sforzi per superare gli Stati Uniti nella capacità di rilevare e combattere i virus. Il primo caso di COVID-19 secondo la Fox sarebbe stato un impiegato di laboratorio che è rimasto infettato accidentalmente.

Il Dipartimento di intelligence e ricerca degli Stati Uniti non ha supportato la versione che il virus sia stato creato artificialmente, osservando che non ci sono prove per questo. Tuttavia, in seguito il leader americano Donald Trump ha dichiarato di disporre di dati che sostengono questa versione. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, a sua volta, ha affermato che Pechino ha avuto l'opportunità di "prevenire tutte le calamità che hanno colpito il mondo", ma invece le autorità cinesi hanno agito come regimi autoritari, cercando di "nascondere, dissimulare e confondere".

Come risulta da un rapporto congiunto dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda, dopo aver condotto esperimenti in laboratorio, le autorità della Repubblica popolare cinese hanno incaricato di distruggere le prove e hanno anche deliberatamente nascosto la notizia della comparsa del coronavirus, secondo quanto riferito dal Daily Telegraph.

La posizione della Cina e dell'OMS

La Cina ha negato tutte queste accuse. L'Organizzazione Mondiale della Sanità "ha ripetutamente affermato che non esiste alcuna prova che il nuovo coronavirus sia stato creato in laboratorio", ha dichiarato Zhao Lijiang, portavoce del Ministero degli Esteri cinese.

Inoltre nei primi di aprile, un altra portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha detto ai giornalisti che “i commenti fatti da quei politici statunitensi sono solo sfacciati e moralmente ripugnanti; dovrebbero abbandonare tale politicizzazione dei problemi di salute pubblica".