Militari russi disinfettano altre due strutture per anziani in Italia

Le truppe russe, insieme alle loro controparti italiane, hanno disinfettato altre due strutture mediche in Lombardia, secondo il Ministero della Difesa russo.

I militari russi assieme ai colleghi italiani hanno disinfettato altre due case di riposo in Lombardia.

"Il personale militare russo e italiano ha disinfettato due strutture mediche nella parte orientale della capitale della provincia di Brescia (Lombardia). Specialisti russi e italiani effettuano visite per condurre misure di disinfezione dal centro di spiegamento temporaneo sulla base della fornitura dell'aviazione militare in Italia (aeroporto di Orio al Serio) nella città di Bergamo (Lombardia) ", afferma il rapporto.

Si noti che gli specialisti le truppe di protezione nucleare, biologica e chimica delle forze armate russe della Federazione Russa insieme alle loro controparti italiane hanno disinfettato case per anziani in oltre 90 paesi della Lombardia.

La fase 2 del lockdown in Italia

La Fase 2 entrerà in vigore il prossimo 4 maggio, facendo uscire il Paese dal lockdown grazie alla riapertura di grossa parte delle attività produttive e all'allentamento delle limitazioni alla vita sociale, pur conservando l'obbligo della mascherina per uscire e della distanza sociale.

Nel frattempo i malati continuano a diminuire: in Lombardia e Piemonte si registra circa la metà dei nuovi contagi con il 54% del totale. Dati di guariti e malati proseguono stabilmente la tendenza positiva, in controtendenza l'aumento delle vittime nelle ultime ventiquattro ore.

Gli aiuti russi

Gli esperti militari russi si trovano in Italia su esplicita richiesta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fornire assistenza e supporto nel liquidare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le autorità italiane hanno deciso di sfruttare l'assistenza russa in Lombardia, la regione con più casi d'infezione da coronavirus nel Paese.