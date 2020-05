Trump su COVID-19: la Cina "ha fatto un errore orribile" e "ha cercato di coprirlo"

Il presidente Trump ha ripetutamente suggerito che il nuovo coronavirus avrebbe potuto avere origine in un laboratorio a Wuhan, in Cina, dove COVID-19 è stato rilevato per la prima volta nel dicembre 2019.

Parlando dell'origine del coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto domenica che la Cina ha commesso un errore "orribile" e che "ha cercato di coprirlo".

"Penso che abbiano fatto un terribile errore e che non vogliono ammetterlo", ha detto Trump nel municipio virtuale della Fox News al Lincoln Memorial. "La mia opinione è che hanno commesso un errore. Hanno cercato di coprirlo, hanno cercato di spegnerlo. È come un incendio. Sai, è davvero come provare a spegnere un incendio. Non sono riusciti a spegnere l'incendio."

"Avrebbero potuto fermarlo sul posto... loro non lo hanno fatto per qualche motivo, e noi troveremo qual è il motivo", ha detto Trump.

I commenti di Trump sono arrivati ​​poche ore dopo che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che esiste una "quantità significativa" di prove che il nuovo coronavirus sia fuoriuscito da un laboratorio cinese a Wuhan. La Cina in precedenza aveva respinto le accuse di collegamenti COVID-19 a un laboratorio di Wuhan, con un alto funzionario del laboratorio di Wuhan che negava qualsiasi ruolo nella diffusione dell'infezione mortale.

L'origine del COVID-19

​Mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ritiene che abbia avuto origine dai pipistrelli, finora il consenso della comunità d'intelligence statunitense è che il virus non è stato creato dall'uomo o geneticamente modificato.

Il nuovo coronavirus è stato segnalato per la prima volta nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei, lo scorso dicembre, in seguito diffondendosi in tutto il mondo. Secondo la Johns Hopkins University con sede negli Stati Uniti, oltre 3,5 milioni di persone sono state infettate dal virus, provocando oltre 240.000 morti. L'11 marzo, l'OMS ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia.