Sindaco brasiliano chiede aiuto a Greta Thunberg per proteggere difensori Amazzonia da coronavirus

Il sindaco di Manaus, centro situato sul Rio delle Amazzoni, dove sono state scavate fosse comuni per seppellire le vittime del coronavirus, ha inviato oggi una richiesta di aiuto alla giovanissima ambientalista Greta Thunberg.

"Mia cara Greta Ernman Thunberg ... ti sto dicendo che abbiamo bisogno di aiuto. Dobbiamo salvare la vita ai protettori della foresta", ha affermato il sindaco Arthur Virgílio Neto in un video messaggio.

"Siamo di fronte a un disastro, una carneficina", ha aggiunto.

Il picco di casi in città ha visto ospedali, soccorritori e cimiteri sovraccarichi da aprile, con l'epidemia di coronavirus che continua ad affliggere la città.

Il centro si trova nella regione brasiliana dell'Amazzonia e nel cuore della foresta pluviale, diventato un focolaio di Covid-19 in Brasile, con 3.941 casi e 357 morti a partire da venerdì.

Greta Thunberg deve ancora rispondere al messaggio, ma lo stesso giorno ha menzionato indirettamente il Brasile sui social ritwittando un post sugli indigeni colpiti in modo sproporzionato da Covid-19 e promettendo di "difendere i difensori".

​Oltre 6.700 persone sono decedute per il coronavirus in Brasile, superando così la Cina dove è iniziata l'epidemia, secondo l'Istituto Johns Hopkins. Il presidente Jair Bolsonaro nega la gravità della situazione, descrivendo la malattia Covid-19 come una "piccola influenza", ed ha incoraggiato le imprese a lavorare e non farsi intimidire.