Esplosi colpi di arma da fuoco al confine tra Corea del Sud e Corea del Nord

L'incidente è avvenuto alle 07.41 ora locale (00.41 ora di Roma).

"Diversi colpi sono stati sparati nella direzione di un posto di osservazione (della Corea del Sud). Nella parte centrale della linea di demarcazione", ha detto il comitato dei capi dello staff.

L'esercito sudcoreano, secondo le istruzioni, ha risposto sparando due colpi in direzione della Corea del Nord.

Non ci sono danni materiali o lesioni.

I Chief of Staff hanno dichiarato che l'esercito sudcoreano è in allarme, e che "attraverso la linea militare di comunicazione tra la Corea del Sud e del Nord" sta indagando le circostanze dell'incidente e prende tutte le misure possibili per prevenire il ripetersi di tali incidenti.

La penisola coreana è formalmente in guerra, poiché la guerra di Corea del 1950-1953 si è conclusa con la firma di un cessate il fuoco, non un trattato di pace. La zona smilitarizzata corre lungo il 38° parallelo, dividendo la penisola coreana in due parti approssimativamente uguali.