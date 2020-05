20% dei newyorchesi ha anticorpi contro il coronavirus - Andrew Cuomo

Le autorità di New York hanno rilevato anticorpi contro il coronavirus nel 19,9% dei cittadini della "Grande Mela", ha dichiarato il governatore dello Stato Andrew Cuomo in una conferenza stampa riferendosi ai dati dei test.

New York è al centro dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti. Complessivamente nella metropoli, secondo le autorità, sono stati rilevati 164.505 casi di Covid-19, 42.417 persone sono ricoverate in ospedale, mentre le vittime sono circa 13mila.

Secondo il sito web delle autorità cittadine, si sarebbero verificati altri 5.231 decessi per il coronavirus, ma la causa di morte non ha ricevuto ancora la conferma delle analisi.

La popolazione della Grande Mela è di circa 8,6 milioni di persone.

Secondo il governatore dello Stato Andrew Cuomo, le autorità hanno avviato test per determinare la presenza di anticorpi contro il coronavirus tra i cittadini di tutto lo Stato. Complessivamente al momento sono state fatte le analisi su 15mila persone. Pertanto, come sottolineato dal governatore, lo studio ha generato una proiezione in base alla quale il 12,3% della popolazione dello Stato avrebbe anticorpi contro Covid-19.

Secondo i dati forniti da Cuomo, nel 19,9% dei newyorchesi sono stati rilevati anticorpi. Tutti i dati sono preliminari e in elaborazione.

"Parlando di New York, ce ne sono di più nel Bronx col 27,6%, a Brooklyn c'è il 19,2%, a Manhattan il 17,3%, nel Queens il 18,4%, a Staten Island il 19,2%", ha dichiarato Cuomo.

Secondo il governatore, le autorità studieranno ulteriormente perché nel Bronx questo numero è più alto che in altre zone della metropoli.

La pandemia di Covid-19 interessa ormai quasi tutti i Paesi del mondo. Secondo gli ultimi dati aggiornati dall'Istituto Hopkins, al momento poco meno di 3,5 milioni di persone sono state infettate dal nuovo virus e quasi 250mila sono decedute.