Boris Johnson chiama figlio in onore dei medici che lo hanno curato da Covid-19

Il premier britannico Boris Johnson ha voluto omaggiare i medici che lo hanno salvato e curato dal coronavirus dando al suo figlio appena nato il loro nome.

La compagna di Johnson, Carrie Symonds, ha annunciato in un post su Instagram che la coppia ha deciso di nominare il bambino Wilfred Lawrie Nicholas.

La Symonds ha affermato che i nomi Wilfred e Lawrie sono quelli dei nonni della coppia, mentre Nicholas è in onore Nick Price e Nick Hart, i due medici che hanno salvato la vita di Johnson all'ospedale St. Thomas lo scorso mese, guarendolo dal Covid-19.

Ad aprile il premier britannico aveva trascorso diverse settimane in ospedale in quanto malato di Covid-19 e per alcuni giorni i medici hanno dovuto tenerlo nel reparto di terapia intensiva. Dopo esser guarito, è stato dimesso dall'ospedale ed ha ripreso le sue funzioni il 27 aprile.

Mercoledì scorso la 32enne Carrie Symonds aveva dato alla luce il sesto figlio di Johnson, che ha altri cinque figli: quattro con la sua seconda moglie Marina, uno concepito al di fuori del matrimonio.