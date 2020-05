Merkel: i vaccini COVID-19 che verranno creati nell'UE saranno disponibili per tutti

Riguarderà le modalità "di sviluppo dei vaccini, farmaci e buone opzioni diagnostiche per tutte le persone in tutto il mondo", ha detto la Merkel sabato. Ha osservato che la Germania "si assume questa responsabilità".

Secondo la Merkel, circa otto miliardi di euro non sono ancora sufficienti per sviluppare un vaccino. La Germania "darà un contributo finanziario significativo" a questo lavoro, ha sottolineato.

Il Cancelliere ha espresso soddisfazione per il fatto che non solo le agenzie governative sono state coinvolte in questa attività, ma anche fondazioni private, produttori di vaccini e farmaci, nonché alleanze chiave CEPI e GAVI.

La Germania intende anche "lavorare a stretto contatto con l'OMS, che svolge un ruolo chiave in questa materia", ha aggiunto la Merkel.

In precedenza, il cancelliere tedesco Angela Merkel e altri leader dell'UE hanno chiesto una raccolta fondi per un importo di 7,5 miliardi di euro per lo sviluppo di vaccini e farmaci per il coronavirus, lo riporta il Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Lunedì 4 maggio, su invito della Commissione europea, si terrà una conferenza dei paesi donatori sulla lotta contro il coronavirus, e la Merkel vi prenderà parte, ha affermato il gabinetto tedesco.