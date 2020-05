Coronavirus, Consigliere della Casa Bianca: "Usa in pausa per i prossimi 30-40 giorni"

Al vaglio un pacchetto di aiuti, che prevede taglio delle tasse e tutele e rimozione delle regolamentazioni che vincolano il commercio, per rilanciare l'economia.

Per i prossimi 20-30 giorni Gli Stati Uniti saranno in "modalità di pausa". Lo ha dichiarato il direttore del Consiglio Economico nazionale degli Usa, Larry Kudlow a Fox News.

"In questo momento, stiamo tutti facendo una specie di pausa per cercare di capire le nostre posizioni", ha detto.

Sarà necessario per valutare l'impatto dell'ultima tranche di aiuti finanziari che il governo ha messo in campo per aiutare l'economia.

Gli Stati Uniti, inoltre, si concentreranno sugli incentivi alla crescita e sull'eliminazione di vincoli commerciali in previsione del pacchetto di aiuti per affrontare il COVID-19.

Nel prossimo pacchetto di aiuti, al vaglio della Casa Bianca, ci sono i tagli alle tasse per i salari dei lavoratori e gli investimenti delle imprese e l'implementazione di misure di garanzia contro la responsabilità per venire incontro alle piccole aziende.

"Ognuno di noi sta svolgendo i suoi compiti e probabilmente ci riuniremo tra qualche settimana per ricominciare a discutere, ma credo che l'enfasi verrà posta sugli incentivi per la crescita futura", ha detto Kudlow.

Il consigliere economico ha dichiarato anche l'economia andrebbe liberata dalle "manette" dei regolamenti.

Gli Stati Uniti sono attualmente la nazione più colpita dal coronavirus, con un numero di casi accertati di gran lunga superiore alle altre nazioni. La pandemia ha avuto un profondo impatto sull'economia americana, che nei primi tre mesi del 2020, ha registrato il suo più forte calo degli ultimi dieci anni.