Australia, attacco con coltello in un centro commerciale: diversi feriti

In Australia un uomo armato di coltello ha assalito i clienti di un centro commerciale della città di South Hedland, nella parte occidentale del Paese. A riferirlo è la polizia della città australiana.

L'attentatore ha prima attaccato un passante che si trovava nei paraggi di un parcheggio di un McDonald, e poi si è scagliato su diverse altre persone tra cui una donna con il proprio bambino.

Sul posto è immediatamente giunta la polizia che ha abbattuto l'assalitore, dopo che gli agenti non erano riusciti a fermarlo con il taser.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d'inchiesta per far luce sulla dinamica dell'accaduto e per stabilire le motivazioni che hanno portato l'uomo a compiere il folle gesto.