Coronavirus, oggi in Spagna 281 vittime e oltre 215 mila positivi in totale

Sono 281 i decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Spagna venerdì mattina. un lieve incremento (+12) rispetto ai morti registrati nella giornata di giovedì, ma la cifra quotidiana resta ben al di sotto della soglia psicologica dei 300 decessi al giorno, confermando il trend di regresso dell'epidemia.

Sono invece 1.175 i nuovi casi positivi, che portano a un totale di 215.216 casi accertati. Di questi sono 114.678 i pazienti guariti, 2.628 in più rispetto a ieri e 24.824 il totale delle persone decedute.

Nonostante le guarigioni siano superiori al 50% del totale, la Spagna resta uno dei paesi più colpiti al mondo dall'epidemia di Covid-19. Il primo in Europa e il secondo al mondo, dopo gli Usa per numero di casi, mentre è il terzo, subito dopo l'Italia, per numero di decessi.

​L'epicentro della malattia è la capitale, Madrid con 8.176 decessi e 61.171, di cui oltre la metà guariti.

L'epidemia ha colpito duramente anche la Catalogna, con 4.975 decessi e 48.916 casi in totale. Altre regioni colpite sono Castilla y Leon, Castilla La Mancha e i Paesi Baschi.