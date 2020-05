Coronavirus, GB: per Boris Johnson il picco epidemico è passato

Il picco epidemico del coronavirus nel Regno Unito è già alle spalle, ha riferito il premier britannico Boris Johnson nelle scorse ore.

"Oggi posso affermare per la prima volta che ci siamo lasciati alle spalle il picco di questa malattia. Siamo in una tendenza decrescente", sono state le parole di Johnson in conferenza stampa a Downing Street.

Johnson ha difeso le scelte operate dal governo, spiegando come le scelte prese siano state "nel complesso giuste".

Per Johnson si è trattato del primo intervento in pubblico dopo l'esperienza personale con il coronavirus, con il ricovero in ospedale e infine della guarigione.

Ad oggi il Regno Unito risulta essere il secondo Paese più colpito dal coronavirus in Europa con ormai 26.711 vittime.