Spagna, diminuiscono i morti a 268 ma crolla il Pil a - 5,2%

Sono in netto calo i morti per covid, comunicati dal ministero della Salute questo giovedì. Nelle ultime 24 ore sono 269 i decessi avvenuti in Spagna per il nuovo coronavirus, il 18% in meno rispetto a ieri.

In diminuzione anche il numero dei nuovi contagi, passato a 1.309 rispetto ai 2.144 casi di ieri. Passa così a 213.435 il totale dei positivi, con 24.415 decessi e 112.050 persone guarite, il 53% del totale. Sono 3.103 i le persone guarite nell'ultimo giorno.

E' già da una settimana che il numero dei pazienti guariti è maggiore rispetto a quello dei nuovi positivi, mentre il dato di oggi sui nuovi casi accertati è il più basso dal 14 marzo, l'inizio della crisi.

Tuttavia la Spagna continua ad essere il secondo paese al mondo dopo gli Usa, e il primo in Europa, per contagi e il terzo, dopo Stati Uniti e Italia, per decessi.

La caduta del Pil spagnolo

L'Istituto nazionale di statistica di Spagna (Ine) ha informato che il valore del Pil ha perso il 5,2% del suo valore rispetto al trimestre precedente. E' la maggiore contrazione da quando il Paese ha iniziato a registrare la serie storica, negli anni '70.

La riduzione del Pil, che nei precedenti periodi relativi al 2019 aveva visto una crescita al tasso dello 0,4%, è superiore alle stime della Banca di Spagna, che aveva previsto una diminuzione al 4,7%.

La variazione negativa del Pil è anche una conseguenza della caduta della domanda delle famiglie e della riduzione dei consumi. Inoltre l'inflazione ha assunto valori negativi per la prima volta dal 2016, così come riflette il valore dell'indice dei prezzi al consumo del mese di aprile, che si riduce dello 0,7% nel mese di marzo.

Ma nonostante questo, l'Ine ha registrato un aumento dei prezzi dei generi alimentari che crescono del 2,5% nel mese di marzo e del 4% ad aprile. Il picco è raggiunto dal prezzo degli alimenti freschi che arriva al 6,9%, tre punti in più rispetto al mese precedente.