Priorità al coronavirus: in Africa stop alle vaccinazioni contro la poliomielite per via del COVID

Il programma di vaccinazione contro la poliomielite in Africa, in base al quale si prevedeva di vaccinare fino a 12 milioni di bambini, sarà sospeso a causa del coronavirus, ha detto uno dei responsabili del programma dell’OMS.

Secondo Pascal Mkanda, capo del programma per la poliomielite della sezione africana dell'OMS, citato da The Guardian, il programma di vaccinazione contro il poliovirus, pur se fondamentale per prevenire l'insorgenza della malattia, sarà sospeso almeno fino alla seconda metà del 2020.

"Abbiamo preso una decisione difficile di sospendere l'attuazione di questi piani e riteniamo che ciò influirà notevolmente sulla prevenzione della diffusione di nuovi focolai... A causa del fatto che non saremo in grado di vaccinare in tempo, si verificheranno nuovi focolai di poliomielite", ha ammesso il responsabile del programma pur giustificando la decisione presa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la necessità di concentrare le risorse sul nuovo problema del coronavirus e con il fatto che “il processo di vaccinazione, in effetti, può contribuire ulteriormente alla diffusione del cornavirus".

Poliomielite

La poliomielite è una malattia virale acuta, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo principalmente per via oro-fecale. Quando il virus riesce a penetrare nel sistema nervoso centrale, colpisce i neuroni motori, portando a debolezza muscolare e paralisi flaccida acuta. A seconda dei nervi coinvolti, possono presentarsi diversi tipi di paralisi.

Nel 1910 gran parte del mondo sperimentò un drammatico aumento di casi di polio con ondate di epidemie regolari, soprattutto nelle grandi città e nei mesi estivi. Queste epidemie furono di impulso per una corsa al vaccino che si ottenne tuttavia solamente nel 1950. Grazie al vaccino, i casi di poliomielite nel mondo vennero estremamente ridotti in poco tempo. Le campagne di vaccinazione OMS sarebbero intese ad eradicare completamente la malattia, obiettivo in precedenza raggiunto solamente per il vaiolo nel 1978 e la peste bovina nel 2011. Questo stop, dovuto per altro ad un altro virus dalle capacità ben meno devastanti, sarà probabilmente destinato a far discutere.