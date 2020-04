Coronavirus, record di guariti in Spagna: 6.400 in un giorno

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia gli attualmente positivi sono meno della metà dei casi totali. Ma oggi si registra un lieve aumento di contagi e decessi.

La Spagna ha registrato nelle ultime 24 ore un aumento di contagi e decessi. E' quanto si apprende dal bollettino rilasciato mercoledì mattina dal ministero della Salute.

Sono 325 i decessi giornalieri, 24 in più rispetto alla cifra registrata ieri, mentre sono 2.144 i nuovi contagiati (836 in più) per un totale di 212.917 casi accertati dall'inizio dell'epidemia. Di questi solo 103.970 sono attualmente positivi, 24.275 i decessi, 108.947 le guarigioni, con il record di 6.399 che nelle ultime 24 ore hanno superato la malattia.

Si nota che per la prima volta, da quando è scoppiata l'epidemia, il numero dei positivi attuali è inferiore al totale dei guariti. Questo dato potrebbe confermare una progressiva retrocessione della malattia, nonostante i relativi aumenti di contagi accertati nell'ultimo giorno.

La Spagna tuttavia, resta uno dei paesi più colpiti al mondo dal Covid-19. Seconda agli Usa per numero di contagi e terza, dopo Stati Uniti e Italia per decessi.