Coronavirus in Russia: 99.399 contagi (+5.841), 972 decessi (+108), 10.286 guarigioni (+1.830)

Il totale dei casi accertati di coronavirus sfiora ora le 100mila unità, 99.399 casi per l’esattezza, dopo l’ultimo bollettino ufficiale che certifica la presenza di 5.841 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Quasi il 45% di questi nuovi casi non presenta tuttavia sintomi evidenti, è stato detto ai giornalisti dalla Sede operativa della lotta alla diffusione del coronavirus nella Federazione Russa.

"Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 5.841 nuovi casi di infezione da coronavirus COVID-19 in 82 regioni, 2.624 (il 44,9%) non presenta manifestazioni cliniche", dice il bollettino.

I casi accertati in totale ora sono 99.399 (+ 6,2% l’incremento nelle ultime 24 ore) e tutte le 85 unità amministrative della Federazione sono state colpite.

Nelle ultime 24 ore dal precedente bollettino, sono stati registrati anche 1.830 casi di pazienti che hanno definitivamente superato la malattia, il che porta il totale dei guariti a 10.286. 108 sono stati invece i casi di decessi registrati di pazienti con COVID-19, portando il totale delle morti nella Federazione russa a 972.