Putin annuncia le nuove misure per la lotta al Covid-19

Nel corso di una videoconferenza con i governatori della Federazione Russa, il presidente Vladimir Putin ha annunciato le nuove misure per la lotta alla diffusione del Covid-19 in Russia.

Nel pomeriggio di martedì Vladimir Putin, si è rivolto in diretta televisiva alla nazione, spiegando che la situazione rimane difficile ed è necessario lo sforzo di tutte le componenti amministrative per continuare a contenere il contagio ed "agire in anticipo".

Per prima cosa il presidente russo ha annunciato che i giorni dal 6 all' 8 maggio saranno non lavorativi, ma pagati: in questo mondo, sommandosi al ponte del 1° maggio ed alla festività del 9 maggio (Giorno della Vittoria) la Russia sarà in regime "festivo" fino al 10 maggio.

Allentamento delle misure non prima dell'11 maggio



Il presidente Putin ha rilevato che per la Russia non potrà esserci una data unica di uscita dal regime di quarantena, in quanto la situazione epidemiologica varia da regione a regione ed ha incaricato il governo e l'autorità per la tutela della salute pubblica (Rospotrebnadzor) di elaborare entro il 5 maggio un piano per il progressivo allentamento delle misure restrittive, a partire dall' 11 maggio.

Infine, Putin, ha disposto l'elaborazione da parte del governo di un'ulteriore piano per il sostegno dei redditi e per la ripresa economica del Paese.

"Abbiamo davanti un periodo complicato e difficile, nel quale sarà necessario prevenire ogni rischio, far valere il buon senso, la responsabilità e la fermezza, per non tornare indietro, per non perdere tutto quello che abbiamo faticosamente raggiunto nel corso delle ultime settimane", sono state le parole di Putin.

Il presidente ha sottolineato i risultati raggiunti dal governo in questo primo periodo di emergenza, come i 116.000 posti letto allestiti per i pazienti affetti da coronavirus.

Il Covid-19 in Russia

Secondo gli ultimi dati forniti dal quartier generale operativo per la lotta alla diffusione dell'infezione da coronavirus nella Federazione Russa, il numero di contagi da Covid-19 ha raggiunto quota 93.558.

In tutto il Paese, si contano inoltre un totale di 867 vittime dall'inizio della pandemia, a fronte di un numero di guarigioni pari a 8.456.