Spagna, prosegue la fase regressiva del Covid-19: oggi 301 morti e 1.308 nuovi contagi

In seguito al miglioramento della situazione, il governo di Sanchez sta lavorando a un piano per l'allentamento delle misure di contenimento che verrà presentato questo martedì.

La Spagna vede finalmente l'uscita del tunnel con le cifre odierne, comunicate questa mattina dal ministero della Salute, che confermano una tendenza al ribasso dei decessi e una effettiva diminuzione dei contagi. Sono 301 le persone decedute nelle ultime 24 ore per il Covid-19. Si tratta del minimo toccato dal passato 20 marzo, che porta il totale dei decessi a 23.822 persone che hanno perso la loro battaglia con il coronavirus.

Con i nuovo 1.308 casi di oggi, si eleva a 210.733 il numero totale dei casi di positività accertata. Di questi sono oltre centomila (102.548 per l'esattezza), le persone guarite e dimesse dagli ospedali, 1.673 nelle ultime 24 ore.

Il Paese iberico sembra lasciarsi alle spalle un'emergenza sanitaria che l'ha portato ad essere il primo paese in Europa per contagi e il secondo al mondo, dopo gli Usa. E' invece il terzo paese per decessi, preceduto da Italia e seguito dalla Francia. A detenere il triste primato sono sempre gli USA.

Le misure di contenimento in Spagna

Il governo spagnolo ha annunciato che, in seguito ai recenti dati che tracciano un nuovo scenario, sarà presentato martedì 28 aprile un piano di alleggerimento delle misure di contenimento e delle restrizioni.

Lunedì 27 aprile, i divieti si sono allentati per ragazzini con età inferiore ai 14 anni, che finalmente possono uscire accompagnati da un familiare, ma mantenendo protezioni come mascherine e guanti e distanziamento sociale, mentre il lunedì dopo Pasqua erano tornati in attività i settori non essenziali del Paese.

Il piano di riapertura sarà legato alla capacità delle regioni di attivare unità di terapia intensiva, in caso di nuova escalation nella curva dei contagi.