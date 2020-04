Trump commenta lo stato di salute di Kim: "Spero stia bene"

Durante il briefing quotidiano con la stampa tenuto alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump si è rivolto al capo di stato nordcoreano, Kim Jong-un, augurandogli una pronta guarigione.

"Spero stia bene. So come sta, relativamente parlando. Vedremo, probabilmente ne sentirete parlare nel prossimo futuro", sono state di Trump, il quale ha poi sottolineato che, se non fosse stato per la sua presidenza, gli USA sarebbero già in guerra con Pyongyang.

Le speculazioni sullo stato di salute del leader nordcoreano sono state diffuse dai media occidentali a seguito alle notizie della Cnn e del Daily NK, un giornale online in lingua sudcoreana finanziato dal National Endowment for Democracy statunitense, secondo cui Kim si trovava in "grave pericolo" di vita dopo un intervento chirurgico al cuore.

Sabato il centro d'analisi sulla penisola coreana 38° North con sede a Washington aveva pubblicato delle immagini satellitari che mostrano quello che è ritenuto essere -il treno presidenziale di Kim fermo nella stazione di Wonsan, nella parte orientale del Paese tra il 21 aprile e il 23 aprile. Si ritiene che a Wonsan vi sia la residenza principale di Kim fuori Pyongyang.

Le informazioni circa il precario stato di salute di Kim sono state confutate nei giorni scorsi da Moon Chung-in, consigliere per la politica estera del presidente sudcoreano Moon Jae-in, sostenendo al contrario che per le informazioni in possesso di Seoul, il presidente nordcoreano starebbe bene.

Una situazione simile in Corea del Nord fu vissuta anche nel 2014, quando lo stesso Kim scomparve per oltre un mese e anche in quel caso a destare i sospetti furono in primo luogo le sue precarie condizioni di salute.