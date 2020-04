Nel mondo superati i 3 milioni di casi di COVID-19

Gli Stati Uniti sono il Paese con più casi di COVID-19 nel mondo con quasi 1 milione, seguiti da Spagna e Italia, secondo i dati del sito Worldometer in basi agli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di coronavirus nel mondo.

Dopo oltre un mese e mezzo dal riconoscimento dell'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 come pandemia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questo momento nel mondo sono stati superati i 3 milioni di casi di COVID-19, emerge dai dati aggiornati in tempo reale del sito Worldometer.

Quasi un terzo di tutti i casi di coronavirus nel mondo è stato registrato al momento negli Stati Uniti con 987.322 casi di COVID-19. Il secondo Paese più colpito dal coronavirus è la Spagna, dove sono stati rilevati 226.629 casi. L'Italia è al 3° posto con 197.675, in base all'ultimo bollettino della Protezione Civile. Francia, Germania e Regno Unito hanno più di 150mila casi, così come la Turchia ha superato quota 100mila.

Con l'aggiornamento odierno della situazione epidemiologica la Russia ha raggiunto 87.147 casi di COVID-19, superando la Cina, primo Paese al mondo a registrare le prime infezioni del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 tra dicembre e gennaio scorsi.

Nel mondo si contano finora 207.906 decessi: gli Usa sono al primo posto per numero di vittime con 55.415, seguiti da Italia e Spagna rispettivamente con 26.644 e 23.521 morti.

Sul fronte delle guarigioni, nel mondo siamo non lontani dal milione con 888.543 casi. La Spagna è il Paese con più persone che si sono riprese dal COVID-19 (120.832 guariti), seguita da Stati Uniti e Germania rispettivamente con 118.781 e 114.500 guariti.

A Wuhan, la città cinese con i primi casi accertati di coronavirus, ieri era stato dimesso l'ultimo paziente di COVID-19 e durante questo mese era uscita dall'isolamento imposto in precedenza dalle autorità per contenere la diffusione dell'epidemia.