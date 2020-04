Il Koktebel Jazz Party suonerà a sostegno dei medici in lotta contro COVID-19

In occasione della Giornata internazionale del jazz, annunciata dall'Unesco il 30 aprile, il festival musicale Koktebel Jazz Party dà il via alla maratona di beneficenza online "Doctor Jazz Party".

Si svolgerà per sostenere quelli che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia di COVID-19: gli ospedali russi e il loro personale, ovvero medici, infermieri ed operatori del pronto soccorso.

Il fondatore del festival Koktebel Jazz Party, il giornalista Dmitry Kiselev ha osservato:

"La Russia è solidale con il mondo intero in una battaglia senza precedenti contro il coronavirus. Al nostro festival Koktebel Jazz Party, ha sempre suonato e suona musica di livello internazionale. Daremo tutto ciò che raccoglieremo nella nostra maratona ai medici, persone che ci aiutano in questi tempi difficili."

La maratona online di beneficenza inizia il 30 aprile alle 15 dell'orario italiano e riunirà luoghi diversi, da palchi improvvisati agli studi musicali in casa, in un unico spazio musicale. Jazzisti russi e del mondo prenderanno parte alla maratona, un elenco completo dei partecipanti è pubblicato sul sito web koktebel-jazz.ru. Alle performance dei musicisti si aggiungeranno videomessaggi dei medici dai loro luoghi di lavoro negli ospedali e nei centri medici, direttamente dalla prima linea del fronte di lotta per la vita e la salute.

Tutti i fondi raccolti nell'ambito della maratona del "Doctor Jazz Party" saranno accreditati sul conto della Fondazione "Vivo" per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e personale medico al lavoro nelle regioni russe.

Gli organizzatori della maratona di beneficenza online "Doctor Jazz Party" sono l'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya, il gruppo mediatico "Krasny Kvadrat" e il festival internazionale di musica jazz Koktebel Jazz Party, con il patrocinio del Fondo Russo di Investimenti Diretti (RDIF) e dell'Alleanza per la lotta contro COVID-19.

I partner mediatici della maratona online benefica "Doctor Jazz Party" sono: i canali televisivi Rossiya 24 e Rossiya-Kultura, il portale informativo Vesti.Ru, radio Vesti FM, radio JAZZ 89.1 FM, il motore di ricerca e portale web Yandex, il sito web ANO "Priorità nazionali", sito stopkoronavirus.ru e radio Sputnik.