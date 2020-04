Corea del Nord fa rapporto sulle attività di Kim Jong-un dopo speculazioni su sua morte - Yonhap

Sono molte le voci nel mondo che affermano che Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, potrebbe essere morto, queste sono motivate dal presunto intervento al cuore che Kim ha subito e dalla sua mancata partecipazione a eventi ufficiali di alto profilo.

La radio di stato della Corea del Nord ha riferito domenica che Kim Jong Un ha espresso "apprezzamento" per i lavoratori che partecipano alla costruzione della città di Samjiyon in mezzo a speculazioni sulla salute del leader e sulla possibile morte, secondo l'agenzia di stampa statale sudcoreana Yonhap. Non sono state fatte tuttavia ulteriori elaborazioni sulle sue condizioni di salute o sulle attività pubbliche di Kim.

"Il compagno Kim Jong-un ha inviato apprezzamento agli operai dando loro sostegno seriamente e con tutto il cuore nella realizzazione di Samjiyon. I lavoratori hanno una ardente passione per contribuire seriamente alla costruzione di una centrale elettrica socialista senza dimenticare la fiducia e le aspettative del partito per ogni momento", ha detto la radio di stato, citata da Yonhap.

Giovedì, la Korean Central News Agency di Pyongyang (KCNA) ha riferito che Kim aveva ricevuto un telegramma di congratulazioni dal capo del Partito comunista russo, Gennady Zyuganov, in occasione dell'anniversario della visita del leader in Russia.