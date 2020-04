Al Pacino compie 80 anni

Al secolo Alfredo James Pacino, per tutti Al Pacino, compie oggi 80 anni e da Harlem, dove è nato il 25 aprile del 1940, ne ha fatta di strada.

Il ragazzo ribelle che non amava la scuola, abbandonata a 17 anni, ma amato da registi di tutto il mondo che lo avrebbero voluto in film che nessuno si sarebbe mai sognato di rifiutare e che lui puntualmente ha rifiutato, come C’era una volta in America, Kramer contro Kramer, Blade Runner, Pretty Woman e Basic Instinct.

Tutti lo bramavano, tutti i registi volevano la sua bravura sui rispettivi set cinematografici ma lui selezionava solo i film che lo ispiravano e che gli hanno garantito numerose nomination agli Oscar e premi: Oscar come migliore attore nel 1993 per Profumo di donna e Golden Globe come migliore attore nel 1974 per Serpico e molti ancora.

Amava i film ribelli, quelli dove il suo spirito sentiva di adattarsi meglio. Si sentiva Tony Montana di Scarface, Il padrino.

Ma Al Pacino è anche regista di Riccardo III, d Wilde Salomé, non film riuscitissimi ma che dicono di quanto siano un tutt’uno con il cinema. E poi produttore e ancora sceneggiatore.

Al Pacino ha amato molto anche il teatro dove lo ritroviamo in oltre 20 opere.