Proteste a Berlino contro le misure di protezione per il COVID-19

La gente si sta radunando fuori dal teatro Volksbuhne a Rosa-Luxemburg-Platz a Berlino sabato per prendere parte a una protesta contro le misure di protezione del coronavirus.

Ruptly è arrivato sulla scena per filmare la protesta, soprannominata "Not Without Us!" e chiede la fine del regime di emergenza imposto dalle autorità a causa della pandemia di coronavirus. I manifestanti vedono tale misura come una violazione dei loro diritti fondamentali.

La scorsa settimana, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha annunciato un graduale allentamento delle restrizioni di chiusura: ha affermato che i negozi fino a 800 metri quadrati potranno riaprire. Tuttavia, le restrizioni di movimento a livello nazionale sono state prorogate fino al 3 maggio.

Attualmente, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il numero di casi confermati di COVID-19 in Germania è di 150.383, con 5.321 morti.