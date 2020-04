Coronavirus in Russia: 74.588 contagi (+5.966), 681 decessi (+66), 6.250 guarigioni (+682)

Nel corso della giornata passata in Russia, sono stati rilevati 5.966 nuovi casi d'infezione da coronavirus, 66 pazienti sono deceduti, 682 sono stati dimessi dagli ospedali, lo riporta il quartier generale operativo per combattere la malattia.

Il numero totale di persone infette nel paese è aumentato a 74.588, mentre sono 681 le vittime dell'infezione fino a ora. 6.250 pazienti si sono ripresi.

Sono stati segnalati nuovi casi in 83 regioni. Inoltre, quasi la metà (2.915) non presentano sintomi clinici.

In tutto a Mosca si sono registrati 2.612 nuovi casi. Ma in generale, nella capitale, il numero di casi ha superato le 39.500 persone. Altri 605 nuovi casi sono stati registrati nella regione di Mosca, 215 a San Pietroburgo.

Ieri in Russia sono stati identificati 5.849 infetti, e sono decedute 60 persone.

Nella maggior parte delle regioni russe esiste un regime generale di isolamento; nella capitale, inoltre, è stato introdotto un sistema di lasciapassare. Le autorità stanno esortando le persone a non uscire di casa se non in casi di emergenza, a osservare le norme igieniche e a stare ad almeno un metro dalle altre persone per strada.

Il COVID-19 si è diffuso in quasi tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati dell'OMS, oltre 2,6 milioni di persone sono state infettate, 182.000 sono morte.