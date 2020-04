La pandemia arricchisce Jeff Bezos ed Elon Musk

C’è sempre chi da una fase di crisi ne esce rafforzato e secondo lo studio dell’Institute for Policy Studies, ripreso dall’Ansa, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e il Ceo di Tesla Elon Musk, hanno visto aumentare le rispettive ricchezze.

In totale sono 34 su 170 tra gli uomini più ricchi al mondo, ad aver visto crescere le proprie fortune dall’1 gennaio al 10 aprile del 2020.

Secondo questo studio dieci degli uomini più ricchi che ci hanno guadagnato, hanno ammassato nel loro forziere “alla zio Paperone” un miliardo di dollari.

Chi sono i più fortunati? Ovviamente quelli del mondo della tecnologia e in particolare delle tecnologie digitali, che in questi mesi di tutti chiusi in casa hanno fornito a miliardi di persone la possibilità di continuare a comunicare con gli altri, lavorare e richiedere assistenza.

Jeff Bezos batte tutti

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, al 15 aprile ha aumentato le sue ricchezze di 25 miliardi di dollari rispetto a inizio anno. In questo caso, però, va ricordato che Bezos ha effettuato una massiccia vendita di azioni proprie della sua società quotata in Borsa, prima del crash che il titolo ha subito a gennaio quando la pandemia non aveva ancora sortito i suoi effetti nefasti sui mercati finanziari.

Elon Musk

Quindi c’è Elon Musk, il visionario che vorrebbe portare su Marte il primo astronauta della storia, l’uomo che sta costellando di contestatissimi mini satelliti lo spazio intorno alla Terra e il Ceo di Tesla.

Musk ha guadagnato 5 miliardi in più al 10 aprile.

Il Ceo di Zoom tra i nuovi miliardari

Sale di posizione anche il Ceo di Zoom, Eric Yuan, la app che in questi mesi sta consentendo a decine di milioni di persone di studiare, lavorare e anche di organizzare party a distanza con amici e parenti.

Ha visto lievitare la sua ricchezza di 2,58 miliardi di dollari: mica uno scherzo.

Gli altri

Tra chi ci ha guadagnato anche l’ex Ceo di Microsoft Steve Ballmer con +2,2 miliardi di patrimonio e la ex consorte di Bezos che di miliardi in più in tasca ne ha messi ben 8,6 miliardi.