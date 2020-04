Fifa rilascia 150 mln USD alle Federazioni calcistiche nazionali senza condizionalità

La Fifa ha deciso di inviare alle 211 Federazioni calcistiche nazionali a lei associate i fondi operativi del 2019 – 2020 senza condizionalità, ovvero senza prima verificare che le stesse abbiano soddisfatto tutti i requisiti richiesti.

La cifra prevista è pari a 150 milioni di dollari USA e verrà inviata per supportare in particolare quelle Federazioni nazionali che hanno maggiore bisogno a seguito della pandemia da Covid-19.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha scritto nel comunicato ufficiale che alcune Federazioni stanno “sperimentando una grave difficoltà finanziaria”.

Infantino ha anche ringraziato il presidente del Comitato per lo sviluppo della Fifa Shaikh Salman, e il presidente del Comitato finanziario della Fifa Alejandro Dominguez per l’approvazione urgente che è stata messa in atto per questa misura.

Ciascuna Federazione riceverà quindi una somma pari a 500mila dollari in forma anticipata rispetto all’invio solito che avviene a luglio dopo che la Fifa ha verificato il rispetto di criteri specifici da parte delle Federazioni calcistiche affiliate.