Il COVID-19 è peggio dell’influenza suina ma la fame è peggio del COVID-19 – Portavoce ONU

Una delle alte responsabili per la comunicazione dell’ONU, la Dott.ssa Abeer Etefa, ha espresso la sua visione sulla pandemia odierna di cornavirus in paragone con il precedente caso dell’influenza H1N1 del 2009 e le conseguenze sul substrato economico globale. Condividendo le sue impressioni ai media, non ha nascosto serie preoccupazioni.