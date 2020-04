Medici affossano idea di Trump di iniettare disinfettanti nei pazienti di COVID-19

Potrebbe essere una gaffe quella del presidente degli Stati Uniti che, secondo le sue dichiarazioni fatte durante un briefing della Task Force del Coronavirus giovedì, si è chiesto se fosse possibile iniettare disinfettanti casalinghi per disinfettare il corpo umano dal coronavirus.

"Vedo il disinfettante che lo elimina in un minuto, un minuto. E c'è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere mediante iniezione all'interno o perlomeno una pulizia?" ha detto Trump durante il briefing della Task Force del Coronavirus di giovedì, riferendosi alle pratiche raccomandate per combattere il virus. "Come vedi, entra nei polmoni, è devastante per i polmoni, quindi sarebbe interessante verificarlo".

​Alla domanda se per un essere umano sia possibile iniettare un disinfettante casalingo o prodotti simili, Bill Bryan, sottosegretario per la Scienza e la Tecnologia presso il Dipartimento di sicurezza nazionale (DHS), ha evitato goffamente la domanda, notando che il suo laboratorio non avrebbe eseguito un simile esperimento.

"Non lo facciamo all'interno di quel laboratorio", ha affermato.

Senza fare riferimento al presidente degli Stati Uniti o al briefing della task force, il medico del pronto soccorso Dr. Sam Ghali ha consigliato ai cittadini americani su Twitter di non iniettare o ingerire disinfettanti per combattere COVID-19.

Eugene Gu, un altro medico, ha emesso un avvertimento simile per coloro che potrebbero aver preso in considerazione di mettere in pratica le parole del presidente degli Stati Uniti.

Hi, ER Doc here.



Do NOT inject or consume ANY disinfectants in an attempt to kill COVID19. — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) April 23, 2020

​"Non esiste alcuna SOSTANZA che disinfetterà il tuo corpo dal coronavirus dall'interno", ha detto in un tweet di giovedì sera. "Non iniettatare o bere candeggina, sapone, alcol isopropilico, lisolo o QUALSIASI COSA".

Mentre il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto un notevole contraccolpo per la sua continua lotta a favore dell'idrossiclorochina per il trattamento del nuovo coronavirus, questo perlomeno è un vero farmaco antimalarico da prescrizione e non disponibile per l'acquisto nel proprio supermercato locale.