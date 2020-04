Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti si avvicina a quota 50.000

Gli Stati Uniti rimangono il paese più colpito dalla pandemia, con oltre 869.000 infetti e quasi 50.000 morti, secondo la Johns Hopkins University. New York rimane la città più colpita, con 145.000 casi confermati e un bilancio delle vittime superiore a 16.300.

La Spagna e l'Italia rimangono i paesi più colpiti in Europa, arrivando subito dopo gli Stati Uniti nel numero di infetti e numero di vittime rispettivamente.

In precedenza il prsidente Trump ha approvato un decreto per sospendere temporaneamente l'immigrazione da e per gli Stati Uniti d'America per ridurre le infezioni. Avrà una durata di 60 giorni e riguarderà unicamente coloro che aspirano ad ottenere la Green Card.

L'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo ha dichiarato la nuova infezione di coronavirus COVID-19 una pandemia.