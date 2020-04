Covid-19, Kaspersky scopre sito web falso del sistema sanitario Gb. Rubava dati carte di credito

L'azienda russa di software di sicurezza Kaspersky ha rilevato un sito web fraudolento che si spacciava per il sito ufficiale del National Health Service (NHS) del Regno Unito e rubava i dati delle persone in cerca di consigli sulla salute durante la pandemia di coronavirus in corso.

Il sito web inganna gli utenti di internet facendoli cliccare su collegamenti dannosi come consigli sulla salute correlati al coronavirus. I collegamenti conterrebbero dei malware in grado di rubare password e dati delle carte di credito dai browser Internet degli utenti e inviarli agli hacker.

"Stiamo assistendo a una diffusione della messaggistica COVID-19 per indurre le persone ad aprire collegamenti o allegati dannosi e scaricare malware", secondo il capo del team di ricerca e analisi globale di Kaspersky, Yury Namestnikov, citato dal Daily Mail.

Lo stile di malware utilizzato dal sito falso del NHS è noto come Trojan, un software inizialmente innocuo che in seguito rivela effetti dannosi. Secondo quanto riferito, i trojan sono allegati a tre collegamenti ipertestuali sul sito Web: "Consigli per rimanere a casa", "Usa il servizio 111 Coronavirus" e "Come evitare l'infezione".

All'inizio di questa settimana, il CEO e fondatore di Kaspersky, Eugene Kaspersky, ha affermato che un attacco informatico contro l'infrastruttura internet di un ospedale o di un'organizzazione sanitaria durante l'attuale crisi globale COVID-19 dovrebbe essere considerato un "attacco terroristico".