Il reportage a 360° di Sputnik France sulle proteste a Parigi vince il concorso The Shorty Awards

Il reportage ha avuto la meglio sui lavori presentati, tra gli altri dal canale televisivo Al Jazeera (Qatar), dal fondo benefico di Mark Zuckerberg e sua moglie, la Chan Zuckerberg Initiative, dalle compagnie americane Capital One e Royal Caribbean International.

Paris Mayday, racconta le proteste in Francia attraverso gli occhi della corrispondente di Sputnik France, una delle poche reporter-donne a dare luce sulle proteste dei gilet gialli.

Mischiata tra i manifestanti con il proprio smartphone o con una telecamera, la corrispondente ha trasmesso in diretta ore ed ore di riprse. Il risultato è un documento di otto minuti, un video a 360 gradi che è un esempio tra i più obiettivi di cosa voglia dire "fare giornalismo sul campo" e dona allo spettatore la sensazione di essere completamente immerso nell'atmosfera delle proteste francesi.

Shorty Awards, tra i premiati anche Taylor Swift e Michelle Obama

The Shorty Awards è un prestigioso concorso annuale nel campo della promozione sui social media, giunto nel 2020 alla dodicesima edizione.

La cerimonia di premiazione si sarebbe tenuta il 3 maggio a New York, ma per via della pandemia di COVID-19 sarà trasmessa in diretta online. The Shorty Awards premia le persone più influenti e gli eventi nel mondo dei social media come Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok e altri. Tra i vincitori delle precedenti edizioni del concorso ci sono Michelle Obama, Taylor Swift, Tyler Oakley, Casey Naistet, Hannibal Buress, Malala Yusufzai, Jenna Marbles, Joan K. Rowling, Adele e D.J. Khaled.