Coronavirus, Ryanair: "Con fila centrale vuota non torneremo a volare"

Il proprietario di Ryanair ha bocciato su tutta la linea le nuove regole per il trasporto aereo, ritenendole insostenibili da un punto di vista economico per le compagnie.

Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary si è mostrato estremamente scettico in merito alle regole che, con tutta probabilità, entreranno in vigore nel settore dei trasporti nella fase due e che dovrebbero imporre di lasciare vuota la fila centrale degli aerei.

"L'obbligo di tenere vuota la fila centrale degli aerei è un'idea idiota, così non riprenderemo a volare affatto", ha tuonato il proprietario di Ryanair, chiarendo che, per quanto riguarda gli scali italiani, verrà data priorità agli hub che assicureranno i vantaggi più significativi sulle tasse aeroportuali.

O'Leary, nella sua intervista al Financial Times, ha osservato che tali norme non sarebbero sostenibili per la compagnia aerea:

"Non possiamo guadagnare con una riduzione del 66% del carico. Anche se lo facessimo, la fila centrale non garantisce alcun distanziamento sociale, pertanto è un'idea idiota che non porterebbe comunque a nulla", ha concluso.

Le nuove regole per il trasporto aereo

Con la riapertura, in diversi Paesi del mondo tra cui l'Italia, i governi stanno valutando delle nuove regole da introdurre per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza sanitaria.

Tra queste figurano la misurazione della febbre prima del decollo e dopo l'atterraggio e il divieto di occupare la fila centrale degli aeromobili.