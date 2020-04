Perestroika, 35 anni dopo: Gorbaciov spiega i motivi del suo fallimento

La Perestrojka è stata interrotta dall'azione dei membri del Comitato statale per lo stato di emergenza e da chi ha approfittato della situazione nel Paese dopo il putsch dell'agosto del1991, ha spiegato Gorbaciov.

In un'intervista ai media russi, il primo ed ultimo presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov ha raccontato, a 35 anni esatti dalla sessione di aprile del Comitato centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica che quale sancì l'inizio dei lavori sulla Perestroika, i motivi per i quali quest'ultima fallì e fu interrotta:

"Il fallimento della Perestroika nel 1991 è stato il risultato delle azioni dei membri del Comitato statale per lo stato di emergenza e di coloro che hanno approfittato della situazione dopo il putsch per fare a pezzi il Paese. Ma ciò non cambia in alcun modo l'importanza della Perestroika, sono state le sue parole.

L'ex leader sovietico ha ammesso che la Perestroika e le decisioni prese per ristrutturare la vita politica ed economica dell'URSS non sempre furono giuste e che molti errori furono commessi, sottolineando che tuttavia esse portarono ad un radicale cambiamento ella società.

Il colpo di stato dell'agosto 1991

Il colpo di stato di agosto al quale fa riferimento Gorbaciov ebbe inizio il 19 agosto del 1991, quando il Comitato statale per lo stato di emergenza tentò di togliere il potere al presidente del Paese mentre questi si trovava in vacanza in Crimea, ma fallì alcuni giorni dopo, il 22 agosto.

Nonostante ciò, si ritiene che esso abbia contribuito in maniera significativa al definitivo crollo dell'Unione Sovietica, sancito ufficialmente il 25 dicembre 1991.