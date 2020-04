Spagna, altri 440 morti mentre salgono a quasi 90 mila le guarigioni di Covid-19

Sono oltre 22 mila i morti nel Paese, ma secondo quanto riporta un documento relativo ai decessi nel distretto di Madrid ci sarebbero almeno 6 mila vittime in più rispetto a quelle ufficiali.

Si registra un lieve aumento dei decessi registrati nelle ultime 24 ore in Spagna, 440 rispetto ai 435 di mercoledì 22 aprile. Si tratta del terzo incremento consecutivo, dopo il minimo toccato nelle giornate di sabato 18 e lunedì 20, quando il triste bilancio quotidiano era sceso al di sotto della soglia psicologica delle 400 vittime del Covid-19.

Sono in tutto 213.024, dopo i 4.635 nuovi casi accertati, che il ministro della Salute, Salvador Illa, ha annunciato stamattina, Di questi 89.250 sono guariti e dimessi dall'ospedale, mentre sale a 22.157 il numero totale dei decessi registrati da inizio epidemia.

La Spagna resta il paese con la maggiore diffusione in Europa e il secondo al mondo per contagi, dopo gli Usa. Per quanto riguarda i decessi, invece, rimane dietro l'Italia, che ha oltre 25 mila morti.

I decessi non ufficiali

Un documento della Comunità Autonoma di Madrid riferisce di circa 6.000 morti in più rispetto alla cifra totale ufficiale. Secondo i dati riportati, sarebbero almeno 13.911 persone morte dopo essere risultate positive o aver manifestato i sintomi del covid-19. Di questi solo 7.577 decessi sono avvenuti negli ospedali e compaiono nelle statistiche ufficiali.

Mentre le persone decedute sarebbero 5.558 nelle case di riposo, 761 nei propri domicili e 15 in altri luoghi. Questi casi non sarebbero stati inclusi nei bollettini ufficiali per mancanza di accertamento con test diagnostico.