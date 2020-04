USA, tornado si abbattono su Texas e Oklahoma. Almeno 5 morti - Video

Due poderosi tornado si sono abbattuti sull'Oklahoma meridionale e sul Texas meridionale nella giornata di mercoledì, causando la morte di almeno 5 persone.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i corpi di alcune delle vittime sarebbero stati trasportati a diversi chilometri di distanza.

Le immagini della devastazione portata dai fenomeni metereologici è stata ripresa da diversi testimoni oculari, che hanno pubblicato foto e video sui social network.

Continua dunque l'allerta tornado in tutti gli Stati Uniti, dopo che la scorsa settimana almeno 32 persone avevano perso la vita in New England.