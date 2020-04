Ora è ufficiale: Trump firma decreto sullo stop all'immigrazione

Ad alcuni giorni dall'annuncio, nella serata di mercoledì il presidente americano Donald Trump ha posto la propria firma sul decreto esecutivo che sospende l'ingresso di immigranti nel Paese per un periodo di 60 giorni.

Il tycoon, durante il briefing con la task force al lavoro sulla crisi legata alla diffusione del coronavirus, ha ribadito che la priorità in questo momento è quella di "proteggere i grandi lavoratori americani" e "assicurarsi che i disoccupati di tutti i settori siano in prima linea per i posti di lavoro".

Tra gli esentati dal decreto, ci saranno i migranti sposati ad un cittadino americano, quelli che hanno richiesto il visto tramitei l programma EB-5 Immigrant Investor Program e gli specialisti medico-sanitari.

Le limitazioni migratorie avranno una durata di 60 giorni, sebbene l'amministrazione abbia precisato che essa potrà essere estesa a seconda delle circostanze.

Il coronavirus negli USA

Stando alle statistiche ufficiali, fornite dalla John Hopkins University, sono 837.947 i casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti, con il bilancio delle vittime che ha raggiunto e superato quota 46.000.

Nelle ultime ore, inoltre, in alcune parti del Paese sono scoppiate delle proteste contro le misure di autoisolamento, con il governatore della Georgia che ha annunciato in prima persona la riapertura per la giornata di venerdì, andando sostanzialmente contro le raccomandazioni del governo centrale.