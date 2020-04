Scontri nelle banlieue di Parigi, auto incendiate e pioggia di petardi sulla polizia - Video

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile sono state registrate nuove proteste nella banlieue parigina di Hauts-de-Seine, nonostante la prefettura abbia riferito in merito ad un generale abbassamento del livello della tensione rispetto alle notti precedenti.

L'incidente più serio ha avuto luogo a Gennevilliers, dove la scuola Paul Langevin è stata data alle fiamme, con danni all'ufficio del dirigente scolastico e ad altri due locali.

Nel frattempo, per le strade le forze di polizia sono state bombardate da una pioggia di petardi e razzi pirotecnici, come testimoniano queste immagini girate da un testimone oculare a Villeneuve-la-Garenne.

🔴 Des tensions avec les forces de l'ordre ont à nouveau éclaté ce soir à #VilleneuveLaGarenne

Suivez en direct:

▶️ https://t.co/8LfrVW4yKH pic.twitter.com/xnSgEx2GX8 — Sputnik France (@sputnik_fr) April 21, 2020

In altri quartieri della città, come Nouveau Roubaix, sono state invece incendiate diverse autovetture parcheggiate in strada, con disordini che si sono verificati anche nei comuni di Lille, Roubaix e Tourcoing.

🔴 FLASH - Il est plus de 3h30.. Incendie d’une voiture dans le quartier du Nouveau-Roubaix. pic.twitter.com/qsW42YSLNO — INFO Roubaix (@inforbx) April 22, 2020

I roghi hanno costretto all'intervento le unità dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle strade dei sobborghi della capitale parigina.

Le proteste nelle banlieue parigine

Quella appena passata è stata la quarta notte consecutiva di scontri nei sobborghi parigini, iniziati in seguito ad un incidente che ha visto coinvolta la polizia francese e un motociclista di 30 anni. Quest'ultimo avrebbe riportato una frattura ad una gamba dopo essersi schiantato sulla portiera di una volante che, secondo i riottosi, sarebbe stata aperta di proposito.

Da parte loro, le autorità hanno negato ogni accusa, spiegando che la portiera è stata aperta in quanto gli agenti si stavano apprestando a fermare il motoveicolo, il quale a sua volta si muoveva ad alta velocità; una circostanza che sarebbe tuttavia stata negata da alcuni video apparsi sul web e dai testimoni oculari dell'accaduto, che hanno invece confermato l'intenzionalità dell'atto da parte dei poliziotti.