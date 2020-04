Iran lancia in orbita il satellite militare Noor

A febbraio il ministro della Difesa di Teheran, Amir Hatami, aveva rispedito al mittente le accuse americane riguardo ad un presunto programma missilistico celato dietro il lancio in orbita dei satelliti.

La Repubblica Islamica di Iran ha effettuato con successo il lancio in orbita del suo primo satellite militare. A riferirlo, in una nota, è l'agenzia locale Tasnim.

Il satellite, denominato Noor (Luce, ndr), è stato portato fino ad una distanza di 425 chilometri dalla superficie terrestre dal vettore a due stadi Qassed (l'Emissario, ndr).

Le operazioni di lancio sono state condotte dai Corpi della Guardia Rivoluzionaria e arrivano dopo che, nel mese di febbraio, gli Stati Uniti avevano accusato Teheran di stare portando in realtà avanti un programma missilistico.

"Il lancio del satellite e del vettore non sono legati a nessun programma missilistico", ha spiegato il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami, sottolineando che l'Iran continuerà nel suo programma satellitare a dispetto dell'opposizione da parte di Paesi stranieri.

Lo scorso 9 febbraio l'Iran non era riuscito a portare a termine il lancio del satellite Zafar (Vittoria, ndr) in ragione del fatto che il vettore non era riuscito a raggiungere il livello di accelerazione necessario.