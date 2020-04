Coronavirus, autorità sanitaria USA sconsiglia cocktail farmaceutico suggerito da Trump

Il National Institutes of Health ha aspramente criticato Donald Trump per aver consigliato un mix di farmaci altamente tossici per trattare il Covid-19.

Negli Stati Uniti è polemica tra lo US National Institutes of Health(NHI) e il presidente Donald Trump sui possibili rimedi da utilizzare per curare il coronavirus.

Come riporta il Financial Times, l'agenzia ha caldamente sconsigliato a tutti i pazienti affetti da Covid-19 di utilizzare il mix di farmaci segnalato dal capo dello stato come possibile rimedio per la patologia.

Nel dettaglio, Trump recentemente in un Tweet ha messo in evidenza l'efficacia del mix tra l'idrossiclorina, un farmaco anti-malaria, e l'antibiotico azitromicina, definendolo in grado di poter cambiare la vita di molte persone che non hanno "niente da perdere".

In realtà, come rende noto il NHI, tale cocktail farmaceutico risulterebbe altamente tossico e, pertanto, viene raccomandato di astenersi dall'utilizzarlo per trattare il coronavirus.

Il coronavirus negli USA

Stando alle statistiche ufficiali, fornite dalla John Hopkins University, sono 824.698 i casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti, con il bilancio delle vittime che ha raggiunto e superato quota 45.000.

Solo nel corso dell ultime 24 ore, in tutto il Paese sono stati registrati oltre 2700 decessi, mentre la situazione più grave continua a viversi a New York.