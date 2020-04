Coronavirus, cancellato l'Oktoberfest 2020

L'edizione 2020 dell'evento più caratteristico della Germania, l'Oktoberfest di Monaco di Baviera, è stato cancellato a causa del Coronavirus. La festa della birra più famosa al mondo infatti, che si sarebbe dovuta celebrare dal prossimo 19 settembre al 4 ottobre, è stata rimandata al 2021, come hanno annunciato il Ministro-Presidente della Baviera Markus Söder e il Sindaco di Monaco, Dieter Reiter.

"Decisione difficile presa con il sindaco di Monaco Dieter Reiter: l'Oktoberfest 2020 deve essere annullato. Il rischio è troppo alto. Non possiamo mantenere la distanza lì né indossare una maschera. Vivere con il Coronavius significa vivere con cautela fino a quando non ci sarà un vaccino o un farmaco" ha scritto Markus Söder in un post di Twitter.

Schwere Entscheidung mit Münchens OB Dieter Reiter: Das Oktoberfest 2020 muss ausfallen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Man kann dort weder Abstand halten noch Mundschutz tragen. Mit Corona zu leben, heißt vorsichtig zu leben, bis es Impfstoff oder Medikamente gibt. #wiesn pic.twitter.com/AMHpQAjIL0 — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 21, 2020

​L'epidemia di coronavirus in Germania è "di nuovo sotto controllo" grazie a un mese di blocco imposto precocemente dopo la prima ondata di casi, secondo quanto riferisce il Ministro della Salute Jens Spahn, aggiungendo che il Paese sarà pronto a produrrebbe decine di milioni di mascherine mediche al mese a partire da agosto.

Secondo quanto riferito, in Germania il numero totale di casi si è attestato a 147.593, con 4.869 morti e oltre 95.200 persone guarite.

​L'Oktoberfest di Monaco di Baviera

L'Oktoberfest è un evento che si svolge in Germania da 220 anni, più precisamente a Monaco di Baviera nella zona di Theresienwiese detta anche “Wiesn”, coinvolgendo per 16 giorni gli abitanti del luogo, ma anche migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Durante questa festa vengono consumati 8 milioni di litri di birra. L'evento rappresenta una tradizione folkloristica per i bavaresi, vestiti con abiti tradizionali come i “lederhosen”, i pantaloni corti di pelle con le bretelle per gli uomini, e i “drindl”, gli abiti delle donne.

La prima edizione dell’Oktoberfest si tenne nel 1810 per matrimonio del principe Ludovico di Baviera e della principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Da allora l’evento si è tenuto ogni anno, a eccezione di 24 volte in cui è stato annullato.